Alanno, smarrito il cagnolino Ombra

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Ombra Weimaraner, cagnolino maschio di 3 anni scappato oggi da casa alle ore 16:00 in Via Tavernola 43, 65020 presso Alanno, provincia di Pescara.

Indossa un collare nero come in foto e collare grigio antiparassitario, ha il microchip!.

Se lo vedete chiamate subito a MARA: 3451440041