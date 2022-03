8 marzo Potere alle donne- facciamole nascere

Prosegue anche in Abruzzo la campagna di sensibilizzazione contro il fenomeno dell'aborto selettivo sulla base del sesso femminile del feto,

dell'associazione Pro Vita & Famiglia Onlus e l'8 marzo in occasione della Giornata Internazionale della Donna il camion Vela toccherà le città di Sant'Omero alle ore 10:30 e Penne alle ore 14:30 davanti i reparti IVG. Come Referente per la regione Abruzzo dell'Associazione sarò presente in entrambe le tappe insieme ad amici e sostenitori.



L’immagine stilizzata di un bimbo nel grembo materno viene accompagnata dalla frase "Potere alle donne? Facciamole nascere!"perchè ogni anno nel mondo l'aborto sterminia milioni di donne nel grembo materno, nel silenzio più assordante.



Penso che i diritti delle donne nascano sin dal momento in cui vengono concepite, e dobbiamo difenderle e farle nascere e non discriminarle rendendo legale l'aborto nei loro confronti solo perchè donne.



Mi chiedo come mai le femministe non protestino davanti a questa discriminazione e come mai a Roma l'assessore alle pari opportunità abbia fatto rimuovere questi manifesti giudicando la nostra campagna come violenta e sessista alimentando solo un clima di odio politico nei nostri confronti. E non dimentichiamo che lo scorso 10 febbraio durante un’audizione al Parlamento Europeo siamo stati accusati

di essere “nemici” delle donne.



Trovo queste accuse infondate e assurde perchè da sempre ci battiamo pacificamente per questi temi così delicati che meritano rispetto e si discostano dal pensiero unico della sinistra e di chi rema contro la difesa della vita e della famiglia tradizionale. Siamo dalla parte delle donne abbandonate alla solitudine e alla disperazione quando scoprono di essere incinte e non hanno i mezzi per portare avanti la gravidanza. Chi incoraggia la donna ad abortire minimizzando la loro sofferenza fisica e psicologica è contro di loro e i loro diritti. Le donne meritano di più della solitudine dell'aborto che è sempre una sconfitta: questo il nostro messaggio e il nostro impegno.