A Pescara la seconda edizione del Premio "Eccellenza Donna"

L'8 marzo nella Giornata Internazionale della Donna si terrà a Pescara, alle ore 18:00, presso la sala del Consiglio Regionale, in Piazza unione, la seconda edizione del premio “Eccellenza donna”, iniziativa incentrata sul tema delle eccellenze femminili promossa del dipartimento "Famiglia, pari opportunità e Valori non negoziabili" di Fratelli d'Italia e alla quale ha aderito anche la Regione Abruzzo.

Questa iniziativa nasce per raccontare storie di donne e patriote che si sono distinte ed affermate per valore, meriti, passione e coraggio, e per aver ottenuto risultati in svariati campi: accademico, professionale, culturale ed artistico, nel volontariato associativo e nel non profit.



All'incontro saranno presenti la responsabile Provinciale del dipartimento Famiglia, pari opportunità e valori non negoziabili di Fratelli d'Italia, Carola Profeta insieme alla responsabile regionale Margherita D'Urbano, al capogruppo alla Regione Guerino Testa e ai dirigenti e coordinatori locali.



La Targa celebrativa del premio "Eccellenza donna" sarà consegnata a due donne pescaresi che negli anni si sono distinte per il loro impegno nel mondo del volontariato: Suor Livia Ciaramella che da quasi un ventennio presta la sua opera presso il Carcere di San Donato aiutando e confortando con amore e dedizione i detenuti bisognosi di sostegno e la signora Anna Durante fondatrice del CEIS che trent'anni fa lasciò la sua cattedra da insegnante per occuparsi del recupero dei tossicodipendenti con la comunità il "Il faro" e dare sostegno alle loro famiglie. In seguito ha allargato la sua opera aiutando non solo bambini che il Tribunale dei minori allontana dalle proprie famiglie di origine ma anche i genitori, con l'apertura del centro "il piccolo principe".