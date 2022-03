Depositati dei fiori con la bandiera ucraina sulla panchina rossa del giardino dedicata a Norma Cossetto

Oggi, 8 marzo, si celebra la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in ogni parte del mondo.

Per celebrare tale ricorrenza il sindaco, Ottavio De Martinis, insieme al consigliere Marco Forconi e ai membri dell'associazione ANVGD (Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia) Donatella Bracali e la signora Zimuel, questa mattina ha deposto un omaggio floreale sulla panchina rossa del giardino dedicato a Norma Cossetto con i colori dell'ucraina sullo sfondo. L'iniziativa oltre ad avere come obiettivo quello di rivolgere a tutte le donne un augurio ed un ringraziamento, è stata un'occasione per mostrare vicinanza alle donne vittime di violenza. In quello che rappresenta un luogo simbolo di Montesilvano per la lotta alla violenza sulle donne, è stata sventolata la bandiera ucraina per mostrare vicinanza alle donne ucraine.

Questo il commento del sindaco Ottavio De Martinis: