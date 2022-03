Via Cesare Battisti: ruba 5 IPhone all'interno dell'Apple Store, arrestato un 32enne di Manoppello

Un 32enne di Manoppello, in Via Cesare Battisti a Pescara, è stato arrestato per aver rubato dei cellulari all'interno dell'Apple Store. Il ragazzo ha preso a calci la porta d'ingresso spaccando il vetro per poi entrare all'interno del negozio per rubare ben 5 IPhone.

Il fatto è accaduto alle 2:30 di notte, scattando l'allarme del negozio con il titolare che ha chiamato immediatamente il 113. La Polizia, dopo aver visionato le immagini riprese dalle telecamere intern, ha riconosciuto immediatamente l'autore del furto, già noto alle Forze dell'Ordine per aver tentato, nei mesi scorsi, altri furti alla stessa persona.

Un'altra volante della Polizia, grazie alle indicazioni fornite dalla centrale operativa, ha rintracciato il giovane di Manoppello, diretto verso il Ponte Flaiano, con le mani sporche di sangue a causa dell'impatto con il vetro della porta d'ingresso. Dopo un breve inseguimento la Polizia ha arrestato il 32enne sulla pista ciclabile del Ponte Flaiano.

Il ragazzo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel proprio Comune di residenza e già colpito da Foglio di Via obbligatorio da Pescara emesso dalla Questura lo scorso 30 marzo 2020. Il ragazzo è stato medicato dall'ambulanza e su diposizione del PM è stato condotto nella propria abitazione in attesa del giudizio del giudice.