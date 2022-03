Via libera allo screening gratuito per la prevenzione dell'epatite C per i nati dal 1969 al 1989

La giunta regionale ha dato il via libera allo screening gratuito per la prevenzione del virus dell’epatite C (HCV) riservato ai nati tra il 1969 e il 1989.

Ad annunciarlo è stata l'Assessore alla Sanità abruzzese Nicolettà Verì. La campagna partirà non appena saranno concluse le procedure di approvvigionamento dei test necessari e allestita la struttura organizzativa nelle aziende sanitarie (con l’invio delle lettere d’invito alla popolazione target), coinvolgerà anche tutti coloro in carico ai Serd (i servizi pubblici per le dipendenze delle Asl) e i detenuti negli istituti penitenziari abruzzesi, a prescindere dall’età. Il test sarà eseuguito attraverso un semplice prelievo di sangue.