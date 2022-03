La Confcommercio di Pescara offrirà posti di lavoro agli ucraini durante il periodo estivo

Per aiutare la popolazione ucraina duramente colpita dalla guerra, la Confcommercio di Pescara ha deciso di offrire contratti stagionali presso gli stabilimenti balneari, i ristoranti e i pubblici esercizi nella provincia pescarese per la prossima stagione estiva.

A dichiaralo è Riccardo Padovano, presidente della Confcommercio: “Ci rivolgiamo in particolare ai giovani e alle giovani che sono in fuga dal loro Paese a causa di una guerra insensata, ed ai quali va offerta una nuova prospettiva di vita.

Vogliamo mettere in campo tutto ciò che è nelle nostre possibilità, coniugando la necessità di integrazione dei profughi ucraini con le opportunità di lavoro che le nostre aziende possono offrire nel periodo estivo.

Abbiamo già attivato il nostro Ente Bilaterale di riferimento per valutare la possibilità di erogare una prima formazione di base, in particolare per ciò che concerne la lingua, così come pensiamo di poter attingere alle risorse del Fondo Nuove Competenze per formare più nello specifico le figure che possono essere di interesse per il nostro comparto.

Si tratta di una soluzione temporanea ma crediamo sia fondamentale offrire un primo inserimento nel mondo del lavoro per favorire una definitiva integrazione di queste persone in fuga dalla guerra, che devono poter pensare di ricostruirsi una vita.”