Concorso nazionale Abruzzo Dance Enjoy, premiato il Centro Studi Danza Vestale di Penne

Domenica 13 Marzo 2022, presso il teatro Flaiano di Pescara, si è tenuto il concorso nazionale Abruzzo Dance Enjoy. La giuria, composta da nomi illustri quali Fabrizio Prolli, Sabatino D’ Eustachio, Fancesco Italiani, Orlando Moltoni ed il Maestro Raffaele Paganini, ha premiato con il primo e il terzo posto di categoria e l'assegnazione di una borsa di studio, il Centro Studi Danza Vestale di Penne, con coreografie dell'insegnante Simonetta D' Intino.

Un riconoscimento che ci riempie d'orgoglio in quanto il Centro Studi Danza Vestale è ormai una nota realtà artistica locale che opera sul territorio dal 1983 sotto la direzione artistica dell’ex Istituto di danza classica Yasmara di Pescara e portato avanti a partire dal 1987 dal professor Marco Della Valle (insegnante diplomato in tecnica e metodologia “Vaganova”, abilitato dal ministero della pubblica Istruzione per le materie artistiche dal 1984) , attualmente diretto dall'insegnante e coreografa Simonetta D'intino.

Il Centro studi danza di Penne collabora, inoltre, con l’Hungarian Dance Academy per realizzare corsi di metodologia triennali di danza classica volti a formare insegnanti qualificati. Inoltre, il centro Vestale è l’unico a Penne con licenza comunale e preparazione esami e stage in sede. Nel 2008, in occasione del 25° anniversario della sua attività, il centro studi ha ricevuto un’onorificenza di benemerenza dal Comune di Penne nonché una targa di ringraziamento dal Comune di Picciano per il proprio contributo nel portare ad alti livelli la cultura dell’area Vestina ed il conseguimento di questo ulteriore riconoscimento da parte di una giuria di tale importanza, ne è la testimonianza.