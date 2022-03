"Abbiamo a cuore tutti i papÃ " lo screening cardiologo promosso dall'Avis

Come si dice in questi casi, ed è giusto, la festa del papà è tutti i giorni dell'anno, non solo il 19 marzo. Sposando questo slogan, L'Avis donatori di sangue sezione di Pescara, propone una nuova iniziativa legata appunto alla festa del papà, ma... nella giornata di venerdì 25 marzo.

"Abbiamo a cuore tutti i papà" è lo screening cardiologico gratuito promosso da Avis donatori di sangue Pescara, rivolto a tutti i suoi "papà-donatori". Per l'esattezza, si tratta di un pomeriggio di screening che comincerà alle 15 di venerdì 25 marzo, così composto:

- misurazione pressione arteriosa;

- ecocardiogramma;

- consulenza cardiologica.

Le visite saranno curate dal dottor Luca Paolini. Inoltre, si segnala che lo stesso dottor Paolini è convenzionato Avis nel suo studio privato a Pescara in Via Tiburtina Valeria, 75: ogni donatore Avis avrà uno sconto per ogni prestazione sanitaria.

Per procedere alla prenotazione, si può chiamare il centralino della sede Avis di piazza Salvo D'Acquisto, al numero 0852934219