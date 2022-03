Come proteggersi dalle truffe online proposte come opportunità per fare soldi

Fare attenzione: sembra il consiglio più banale, ma in realtà prestare attenzione e diffidare di messaggi o servizi potenzialmente fasulli è uno degli antidoti migliori contro il veleno delle truffe online. Che siano messaggi di invito a un servizio per guadagnare soldi o una pagina web che chiede i tuoi dati, stai sempre attento a chi manda questi messaggi e verifica sempre le fonti.

Fare attenzione: sembra il consiglio più banale, ma in realtà prestare attenzione e diffidare di messaggi o servizi potenzialmente fasulli è uno degli antidoti migliori contro il veleno delle truffe online. Che siano messaggi di invito a un servizio per guadagnare soldi o una pagina web che chiede i tuoi dati, stai sempre attento a chi manda questi messaggi e verifica sempre le fonti.

, ma la realtà è che questo servizio è davvero valido e viene proposto a prezzi davvero ridotti rispetto alla qualità offerta. Aziende come NordVPN stanno migliorando passo dopo passo la sicurezza online dei loro clienti, attraverso la loro VPN (rete privata virtuale), che permette a chi la utilizza di proteggersi dalle insidie presenti nel web. Molti di questi servizi vengono proposti insieme a offerte, sconti e periodo di prova gratuiti, perciò si possono provare comodamente e in completa autonomia, senza dover pensare a pagamenti inaspettati o minacce di vario tipo.

, ma la realtà è che questo servizio è davvero valido e viene proposto a prezzi davvero ridotti rispetto alla qualità offerta. Aziende come NordVPN stanno migliorando passo dopo passo la sicurezza online dei loro clienti, attraverso la loro VPN (rete privata virtuale), che permette a chi la utilizza di proteggersi dalle insidie presenti nel web. Molti di questi servizi vengono proposti insieme a offerte, sconti e periodo di prova gratuiti, perciò si possono provare comodamente e in completa autonomia, senza dover pensare a pagamenti inaspettati o minacce di vario tipo.