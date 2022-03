Pescara e Teramo non vanno oltre lo 0-0: pari nel Derby d'Abruzzo

Allo stadio Gaetano Bonolis il Derby d'Abruzzo tra Teramo e Pescara termina sullo 0-0. Bellissima la cornice di pubblico sugli spalti, presenti oltre 3000 spettatori di cui 637 tifosi biancazzurri ad occupare il settore ospiti. Con questo pareggio il Delfino si avvicina ancora di più al Cesena, che giocherà lunedì contro la Reggiana. I biancorossi del tecnico Guidi allungano a +5 dalla zona play-out, occupata dalla Fermana e dalla Pistoiese.

LA PARTITA: Auteri cambia modulo passando dal 4-2-3-1 al 4-3-3 con gli stessi uomini visti martedì contro il Cesena, due eccezioni Illanes e Veroli al posto di Drudi e Frascatore. Out anche Cernigoi causa influenza non dovuta dal Covid. Guidi vara un 3-4-3 rinunciando a Hadziosmanovic e Pinto, schiera Iacoponi e Soprano centrali di difesa mentre in attacco confermati il trio di Fermo con Bernardotto, Rosso e Malotti.

La prima occasione del match è per i padroni di casa, dopo 6 minuti di gioco, con il colpo di testa di Malotti che finisce sul fondo. Al 10' la risposta del Pescara con il tiro dalla distanza di Pompetti che termina sopra la porta. Al 18' il Pescara sfiora il vantaggio: bella apertura di Pompetti verso il lato sinistro per D'Ursi, l'attaccante si accentra verso il limite dell'area calciano un destro a giro all'angolino del primo palo, Perucchini devia in corner. Al 26' ci prova Malotti dalla distanza con un destro molto debole, pallone sul fondo. Quattro minuti dopo il Delfino sfiora nuovamente lo 0-1: scambio tra Clemenza e D'Ursi, con quest'ultimo che entra in area di rigore mettendo un pallone basso, Mordini sventa in corner rischiando l'autorete. Al 37' biancazzurri ancora pericolosi: calcio d'angolo battuto dalla destra da Pompetti, cross sul secondo palo dove c'è Ferrari che impatta di testa, Codromaz salva sulla linea. Il primo tempo termina sullo 0-0.

Nella ripresa le occasioni sono di marca biancorossa: al 54' corner battuto dal Teramo: va Lombardi dalla bandierina verso l'area di rigore per Soprano che colpisce di testa, Sorrentino para senza difficoltà. Poco dopo appoggio di Bernardotto sulla destra per icoponi che calcia dalla distanza, colpisce male il pallone terminando alla sinistra di Sorrentino. Al 74' il Diavolo sfiora il vantaggio: ancora Bernardotto che serve questa volta De Grazia, entrato nel secondo tempo al posto di Malotti, che calcia in porta con la sfera che sfiora il palo terminando fuori, brividi per Sorrentino.

Al 77' l'unica occasione del Delfino nei secondi 45 minuti di gioco con il destro di Pompetti dal limite dell'area, Perucchini si distende e para. Al 91' rinvio deo difensori biancazzurri, Iacoponi dai 25 metri fa partire un tiro al volo verso la porta, Soorentino mette la sfera in corner. Dopo 5 minuti di recupero termina la partita: finisce 0-0 tra Teramo e Pescara. Un tempo a testa tra le due squadre, neglio i iancazzurri nel primo mentre nel secondo dominio netto dei biancorossi. Il Delfino tornerà in campo domenica, alle ore 15:30 allo stadio Adriatico contro il Pontedera mentre la squadra di Guidi sarà ospite dell'Olbia.

TABELLINO

TERAMO-PESCARA 0-0

MARCATORI: /

TERAMO (3-4-3): Perucchini; Iacoponi, Soprano, Codromaz; Lombardo, Fiorani (65’Rossetti), Arrigoni, Mordini (90’Ndrecka); Malotti (65’De Grazia), Bernardotto, Rosso (65’D’Andrea); All. Guidi

PESCARA (4-3-3): Sorrentino; Veroli, Ingrosso, Illanes, Zappella; Pompetti, De Risio (81’ Cancellotti), Pontisso (88’ Memushaj); Clemenza (64’ Rauti), D’ursi (88’ Chiarella), Ferrari (81’ Blanuta); All. Auteri

AMMONITI: Ferrari, Clemenza, Ingrosso, De Risio (P)

ESPULSI: /

ARBITRO: Virgilio della sezione di Trapani