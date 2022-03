Da oggi i parcheggi dell'Area di Risulta saranno a pagamento anche la domenica e festivi

Da oggi domenica 20 marzo i parcheggi dell'Area di Risulta saranno a pagamento anche la domenica e nei giorni festivi. Il costo sarà di 1 euro l'ora mentre per tutta la giornata costerà 2,50 euro. Per quanto riguarda la sera, dalle ore 21:00 alle 2:00, il costo sarà di 2 euro per l'intera serata.

L'abbonamento mensile ordinario, sempre per l'Area di Risulta, costerà 38 euro, 15 euro per i residenti autorizzati mentre per le auto ibride e plug-in (esclusivo per singola area parcheggio) il costo sarà di 19 euro.

Prezzi diversi per i parcheggi situati presso il Terminal Bus: dalle ore 8:00 alle 21:00 il costo sarà di 2,50 euro per l'intera giornata; stesso prezzo anche l'intera serata (dalle ore 21:00 alle 2:00). Non cambiano i prezzi degli abbonamenti anche per i parcheggi del Termina Bus: abbonamento mensile a 38 euro; 15 euro per i residenti autorizzati mentre per le auto ibride e plug-in (esclusivo per singola area parcheggio) il costo sarà di 19 euro.

Per quanto riguardano i parcheggi custoditi dell'ex Mercato Ittico il costo, per tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, sarà di 10 euro mezza giornata; 18 euro l'intera giornata, 50 euro una settimana e 150 un mese.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTI I PREZZI DEI PARCHEGGI