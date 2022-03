Incidente sulla SS16: coinvolte 4 automobili

Questa notte, verso l'una, i Vigili del Fuoco di Pescara sono intervenuti sulla variante SS16 all'altezza dell'uscita di Via Tirino direzione Nord per un incidente stradale. Nell'impatto sono stati coinvolte 4 autovetture di cui due si sono ribaltate.

All'arrivo dei Vigili del Fuoco le persone erano uscite da sole dalle proprie vetture, provvedendo alla messa in sicurezza delle auto coinvolte nell'incidente. Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118 per curare i feriti ed una pattuglia della Polizia Stradale per i rilievi.

La corsia è rimasta chiusa per la rimazione dei veicoli.