Che aspetto ha la dipendenza da criptovaluta?

Le criptovalute hanno il richiamo delle azioni e le congetture del gioco d'azzardo, può essere un gioco pericoloso.

Ecco i segnali a cui prestare attenzione.

Gli alti e bassi delle criptovalute

Le criptovalute possono farti guadagnare molti soldi. Questo è il titolo di cui siamo tutti troppo consapevoli. Un bitcoin valeva circa sette centesimi nell'ottobre 2010, ora un bitcoin vale circa 40.000 dollari.

Quindi se all'epoca mettessi un decimo su bitcoin e non lo toccassi, avresti circa 3,7 milioni di sterline ora, e questo è senza interessi composti. Questo è il sogno blockchain.

Il fatto è che non l'hai fatto, vero?

Né hai colpito il boom dei dogecoin di quella settimana nell'aprile 2021, dove la moneta è aumentata del 400%, per poi crollare (relativamente) al ribasso. Ottenere enormi rendimenti è raro e di solito un risultato a lungo termine.

E questa è solo metà del gioco.

L'altra metà si sta vendendo al momento giusto. La maggior parte delle persone che hanno avuto criptovalute nell'ultimo anno o giù di lì hanno probabilmente visto profitti maggiori nei loro portafogli rispetto al loro saldo attuale.

Realisticamente, come per qualsiasi altra cosa, gli enormi guadagni in un breve lasso di tempo non si verificano quasi mai.

Cos'è la dipendenza dalle criptovalute?

La dipendenza dall'investimento in criptovaluta inizia con la tentazione. Inizialmente, di solito si tratta di puntate basse, un po' di denaro disponibile e il potenziale allettante di guadagni elevati.

Depositi fondi, iniziano le sbalorditive oscillazioni volatili, nel bene e nel male, che sono costantemente in mutamento. Inoltre è sempre più facile iniziare ad investire grazie a piattaforme affidabili come quella che puoi trovare qui https://bitcoinup.io/it/ .

Gli infiniti nuovi altcoin e token che offrono funzioni strane e meravigliose consentono alla speranza e all'autonomia di decidere quale nuova moneta potrebbe diventare la prossima grande cosa e di puntarci sopra.

Si inizia con dieci dollari, che si trasformano in cinquanta dollari. Poi pensi, sarebbe stato un migliaio se ne avessi messo un centinaio. Quindi la prossima volta lo farai. E poi, un altro, e un altro finché nel tuo portafoglio non spuntano somme a quattro cifre.

Andiamo per cinque cifre. E poi all'improvviso, Elon Musk ha fatto un tweet, un'indagine dimostra che la moneta è dannosa per il pianeta, o sei truffato, solo per citare alcuni rischi , e in un istante, sei peggio di dove ti trovi iniziato.

Coloro che erano alla ricerca di modi alternativi per fare soldi si sono rivolti al trading di criptovalute. Di conseguenza, l'anno scorso Castle Craig (una clinica di riabilitazione residenziale privata) ha iniziato a offrire cure per la dipendenza da criptovaluta.

Parlando alla clinica, il dottor Mark Griffiths, professore di dipendenza comportamentale alla Nottingham Trent University, ha affermato che "la dipendenza dalle criptovalute è in realtà solo un sottotipo di dipendenza dal day trading online".

Quali sono i sintomi della dipendenza da criptovalute?

Il trading di criptovalute aggiunge altri problemi, come il sonno (o la sua mancanza) e l'abbandono generale per te stesso e per chi ti circonda. Dove c'è il WiFi, ci sono numeri da inseguire.

E il mercato non dorme: questa è una valuta globale, non sarà contenuta nei fusi orari, o giorni feriali. Quando guardi costantemente i numeri, acquisti un ribasso, vendi quando ti senti bene, puoi eseguire dozzine di transazioni al giorno.

Micro-colpi di profitti e perdite costantemente. La dopamina aumenta ogni volta che depositi un po' più di contanti. La vita sociale diminuisce, le transazioni diventano molto difficili da tenere traccia.

Certo, può andare su e su, ma è più probabile che vada giù e giù. Viene anche sempre più considerato come una forma di dipendenza dal gioco, o almeno molto simile.

Per ogni storia in stile Wolf of Wall Street, c'è una storia di dipendenza, di vite sconvolte, di centinaia e migliaia di sterline perse e di rovina.

Come posso evitare di diventare dipendente dalle criptovalute?

Vale la pena valutare onestamente la tua situazione finanziaria. Come spesso detto in questa colonna, dovresti investire solo ciò che puoi permetterti di perdere.

Se succedesse qualcosa e perdessi tutte le tue criptovalute, influenzerebbe in modo significativo la tua vita? In tal caso, potrebbe essere il momento di tenerlo a freno. Prova a mettere i soldi in un conto di risparmio, dove sono tracciabili e quasi sicuramente non diminuiranno di valore.