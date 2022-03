Criteri da rispettare per lâ€™arredamento degli esterni

L’arredamento degli spazi esterni va curato quanto quello degli interni. Anzi, bisogna essere ancora più attenti a rispettare una serie di requisiti: è indispensabile, per esempio, che i materiali siano resistenti a fattori come l’umidità, le intemperie e gli sbalzi di temperatura.

Inoltre, i complementi outdoor sono sotto gli occhi di tutti e devono essere eleganti, piacevoli alla vista e curati nel design. Questo vale sia per i mobili e le strutture principali, per i cancelli e le ringhiere, sia per accessori come i numeri civici.

Consideriamo questi ultimi: i numeri civici non servono soltanto a trovare un indirizzo, ma anche ad arricchire gli ambienti esterni. Ci sono quelli tondi, quelli ovali, quelli squadrati; numeri civici che includono anche il cognome della famiglia; numeri civici con superficie piatta o leggermente bombata.

I migliori prodotti, in questa categoria, sono costruiti per l’appunto con materiali adatti agli esterni. Tra questi citiamo la pietra acrilica, un composto di idrossido di alluminio e resina acrilica, e la lamiera smaltata. Simili numeri civici sono acquistabili sullo shop online Il Negozio delle Insegne , progetto web de La Fabbrica delle Insegne, che mette a disposizione varie soluzioni per la personalizzazione dell’esterno della casa.

Arredamento esterno ed estetica

Parlando dei criteri fondamentali per arredare un contesto esterno, abbiamo già accennato all’elemento estetico. Ogni complemento deve essere di grande impatto visivo, caratterizzato da un design minimal e armonioso – in modo da risultare sempre in equilibrio con lo spazio circostante.

Gli esterni sono il biglietto da visita di un’abitazione, e non bisogna trascurare nemmeno il più piccolo particolare. Prendiamo di nuovo i numeri civici: scegliete forme essenziali e prive del superfluo, colori brillanti ma non troppo accesi, decorazioni semplici in grado di valorizzare l’ambiente.

A proposito di estetica, è necessario riflettere anche sullo stile degli articoli di arredamento. Uno stile in linea con quello generale dell’area outdoor: c’è chi preferisce i prodotti di stampo vintage, e chi propende invece per il design moderno e contemporaneo. L’importante è che il quadro d’insieme sia coerente e omogeneo.

Complementi funzionali e longevi

Come abbiamo già evidenziato, all’esterno ci sono numerosi fattori che rischiano di rovinare l’arredamento: le precipitazioni, le escursioni termiche, la polvere ecc. Per questo i materiali destinati agli esterni devono essere solidi, robusti e longevi.

Si tratta di un vero e proprio investimento che farete per il vostro spazio domestico. Oltre ai materiali che abbiamo già menzionato, ovvero la pietra acrilica e la lamiera smaltata, vanno bene ad esempio la pietra naturale, l’acciaio inossidabile, il gres effetto legno (perché il legno naturale potrebbe risentire dell’acqua e dell’umidità), il marmo, il ferro battuto…

Un arredamento minimale e curato

Nell’ambito dell’arredamento, che sia per interni o per esterni, una regola d’oro è la seguente: mai esagerare. La cosa migliore è acquistare pochi mobili e accessori, e disporli in maniera armoniosa e bilanciata per un risultato sobrio e raffinato al tempo stesso.

Oltre al numero civico di design, potreste utilizzare un battente originale per la porta, delle piante (o anche un giardino verticale), un pergolato, un tavolino con delle sedie – a seconda di quanto è vasto lo spazio esterno. Ciò che conta è che non ci sia mai l’impressione di un ingombro.

Materiali rispettosi dell’ambiente

Infine, è indispensabile rispettare la natura e l’ambiente quando si arredano gli esterni di una dimora. Sono assolutamente da evitare i materiali tossici, comprese eventuali vernici.

Il discorso si applica anche alle tecnologie, come quelle di illuminazione. Il LED è l’ideale: non emette radiazioni pericolose e non si surriscalda. I numeri civici luminosi includono proprio le lampadine a LED, e possono restare accesi anche tutta la notte.