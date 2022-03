Proposta di intitolazione di una strada a Giorgio Almirante a Pescara

La Commissione alla toponomastica del Comune di Pescara è intenzionata a intitolare una strada a Giorgio Almirante, grande politico e patriota, scomparso nel 1988. Leader del Movimento sociale italiano per oltre 20 anni, parlamentare della Repubblica Italiana per 10 legislature e parlamentare europeo per 2 legislature.

Basterebbe questo a legittimare l'intitolazione di una via a Giorgio Almirante, ma aggiungiamo anche che durante le sue legislature ha contrastato impulsi e comportamenti anti-parlamentari che periodicamente tendevano ad emergere, dimostrando un "convinto rispetto per le istituzioni repubblicane e un superiore senso dello Stato" tanto per citare Giorgio Napolitano.

E invece assistiamo all'interdizione e allo sdegno di un'opposizione post comunista che nulla ha mai detto sull'intitolazione di vie, piazze, larghi e vicoli a Lenin, Stalin e Tito, che si sono resi responsabili di milioni di morti e nel caso di Tito dell'eccidio italiano delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata ed è stato decorato persino al merito della Repubblica. Fratelli d'Italia Pescara appoggerà in modo deciso e convinto l'intitolazione di una strada a Giorgio Almirante, respingendo al mittente le polemiche sterili di un'opposizione silenziosa e mai propositiva.

Noi saremo presenti all'inaugurazione della strada in onore del padre della Destra Italiana.