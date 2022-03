Pescara, domenica 27 marzo il corteo per la pace

Questa mattina nella sala consiliare di Palazzo di Città a Pescara, il capogruppo dell'Udc Massimiliano Pignoli e Alerhush Kateryna dell'associazione interculturale ucraina " nessuno escluso, hanno illustrato nei dettagli il corteo della pace che si terrà domenica 27 marzo alle ore 17:00, partendo da Corso Vittorio Emanuele (angolo via Venezia) per concludersi in Piazza della Rinascita. Alla conferenza stampa di questa mattina hanno partecipato anche l'assessore Nicoletta Di Nisio e il coordinatore cittadino dell'Udc Vincenzo Serraiocco.

"No ad ogni tipo di guerra in particolare al conflitto in Ucraina, ma no anche a tutte le altre guerre. Noi chiediamo che cessi immediatamente il conflitto. Per questo - ha spiegato questa mattina Massimiliano Pignoli - abbiamo organizzato un momento di riflessione con questa marcia per dire che Pescara è presente non solo con la raccolta di alimenti e generi di prima necessità che va avanti da quasi un mese grazie anche ai nostri volontari, ma anche idealmente vicina alla popolazione dell'Ucraina che in questo momento sta soffrendo. Questa manifestazione organizzata dal gruppo dell'Udc a Palazzo di Città e dal coordinamento cittadino presieduto da Vincenzo Serraiocco, oltre che da Alerhush Kateryna con la sua associazione, sono certo vedrà tantissima gente presente domenica perché questo dovrà essere un messaggio forte.

Abbiamo invitato il sindaco di Pescara e il presidente del Consiglio Comunale, perché crediamo sia giusto siano presenti, ma abbiamo ricevuto l'adesione dell'Anci e di tanti amministratori del pescarese che ci hanno assicurato la loro presenza. Abbiamo avuto contessa con molte adesioni che ci saranno tantissimi cittadini pescaresi e di nazionalità ucraina affinché il messaggio lanciato da Pescara sia anche un messaggio di speranza oltre che di pace". L'assessore Nicoletta Di Nisio ha detto che "non è una manifestazione con un colore politico ma una marcia che vuole ancora una volta testimoniare la nostra vicinanza al popolo ucraino. L'Udc sin dal primo giorni ha iniziato ad operare per l'assistenza e l'aiuto alla popolazione dell'Ucraina con una raccolta di alimenti e generi di prima necessità che prosegue ancora oggi e vogliamo proseguire cercheremo di non lasciare sole queste persone ribadendo il nostro no ad ogni guerra". Il coordinatore cittadino dell'Udc Vincenzo Serraiocco ha poi aggiunto che "quelle che vediamo ormai purtroppo quotidianamente sono immagini che fanno male. Vedere bambini piangere e disperarsi è un colpo al cuore. Ci aspettiamo tanta gente domenica a Pescara per testimoniare seppur con una marcia la nostra vicinanza al popolo ucraino che secondo i principi cristiani che sono anche del nostro partito, vogliamo continuare ad aiutare sia in Patria che nella nostra città così come stiamo facendo dal primo giorno".

Infine Alerhush Kateryna, arrivata a Palazzo di Città con alcuni volontari ucraini ha spiegato che oggi a Pescara "sono 1280 i profughi arrivati mentre altri verrano accolti in altre zone della regione. Noi ancora una volta oggi vogliamo ringraziare il popolo italiano per la solidarietà e la generosità che sta dimostrando e in questo senso anche domenica ci saranno tante persone che parteciperanno a questo corteo della pace per dire che il nostro popolo non ha mai fatto la guerra a nessuno e vuole pace e libertà".