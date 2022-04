Pianella, altro pareggio contro il Morro D’Oro Calcio

Secondo pareggio consecutivo per il Pianella Calcio, in campo contro il Morro D’Oro. Come la scorsa gara, agli uomini di mister Coppa è mancato solo il gol.

Palo e fuorigioco hanno fermato l’attacco pescarese; nonostante questo, Marco Coppa è soddisfatto dei suoi uomini: “Avremmo meritato di vincere, è mancata solo la stoccata finale; non ho dunque nulla da rimproverare ai ragazzi che hanno fatto la partita che dovevano”.

“Partita equilibrata nel primo tempo -prosegue mister Coppa- anche se noi abbiamo fatto più gioco rispetto agli avversari che hanno giocato di rimessa. Nella ripresa la partita l’abbiamo fatto noi, il Morro D’Oro non è mai praticamente arrivato in porta purtroppo, come la scorsa volta, abbiamo costruito tanto senza concretizzare fermati da prendendo un palo, da un gol annullato per fuorigioco dubbio e alcune imprecisioni sotto porta”.

In un momento in cui si è troppo spesso sentito parlare di gesti anti sportivi, un plauso al fair play dell’allenatori del Pianella: “Complimenti alla squadra e alla società avversaria per l’organizzazione che hanno mostrato, e per la partita che hanno fatto guadagnando il punto che hanno conquistato grazie ai fuori quota davvero bravi. Complimenti anche il mister perché hanno fatto la loro onesta partita in campo”.

Domenica 10 aprile Pianella in campo sul terreno della capolista Santegidiese.