Basket: il Pescara batte anche il Vasto e consolida la seconda posizione

Bella vittoria interna per la Pescara Basket, che supera il Vasto Basket e si conferma saldamente al secondo posto in classifica. Gara equilibrata nella prima frazione, con Capitanelli e compagni che iniziano a prendere il largo dal secondo periodo, mettendo poi sigillo sui due punti nella ripresa.

Partono bene i biancazzurri, che si portano sul 19-11 dopo sette minuti di gioco, grazie ad un gioco corale molto efficace che consente a tutti gli elementi del quintetto di andare a bersaglio, con la tegola però del terzo fallo di Del Sole a complicare la situazione.

Chiusa la prima frazione sul 21-15, i biancazzurri riescono a tenere la testa dell'incontro (29-22 al 15'), ma Raupys e compagni che provano a tenersi a contatto, subendo però un altro allungo dei padroni di casa, che con Capitanelli, Pucci e Fasciocco toccano il +12 sul 37-25, prima che un canestro di Di Tizio mandi le due squadre all'intervallo di metà gara sul 37-27.

La tripla di Murolo apre la ripresa, ma Grosso, Fasciocco e Del Sole non sono da meno e producono un break di 12-0 che spinge i biancazzurri a +19 sul 49-30 al 24' minuto. Vasto prova a reagire, ma Capitanelli e compagni riescono a mantenere costantemente un margine importante (52-34 al 27') ed a chiudere la terza frazione sul 54-39.

Negli ultimi dieci minuti si sbaglia molto, con gli ospiti che timidamente provano una disperata rimonta, ma due triple ed una schiacciata di Capitanelli mandano definitivamente i titoli di coda a due minuti dalla fine sul 64-48, con Vasto che nel finale riesce a rendere meno amaro il passivo.

Si chiude sul 64-55, con i biancazzurri che così consolidano la seconda posizione in classifica, a due turni dalla conclusione della fase ad orologio, e mercoledì 6 Aprile torneranno nuovamente in campo ospitando al Pala Be One L'Unibasket Lanciano.

PESCARA BASKET-VASTO BASKET 64-55 (21-15; 37-27; 54-39)

PESCARA: Testa n.e., Di Diomede 7, Masciopinto 4, Pucci 5, Perella 3, Del Prete n.e., Capitanelli 15, Del Sole 9, Seye n.e., Fasciocco 8, Traorè n.e., Grosso 13. Coach: Vanoncini.

VASTO: Flocco 2, Marino, Di Tizio 2, Ierbs, Murolo 13, Rupil 17, Raupys 10, Peluso 5, Mirone 6, Scafetta n.e.. Coach: Di Salvatore.

Arbitri: Marianetti di San Giovanni Teatino (CH) e Pratola di Francavilla al Mare (CH).

Uscito per cinque falli: Del Sole

Fallo antisportivo a Murolo al 15'

Fallo tecnico a Di Diomede al 32'