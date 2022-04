Il trading di Bitcoin raggiunge il portafoglio di Jack Dorsey

L'azienda tecnologica Square (ora Block), di proprietà dell'imprenditore e appassionato di bitcoin (BTC) Jack Dorsey, ha investito quasi 17 milioni di dollari in Movii, un portafoglio digitale colombiano, con l'intenzione di iniziare a operare con bitcoin.

Il fatto è stato confermato da Hernando Rubio, CEO e co-fondatore di MOVii, che ha sottolineato che l'esborso è stato fatto l'anno scorso. Questo, come parte di un terzo round di investimenti a favore di questa fintech colombiana, che è stimato in almeno 50 milioni di dollari, con Block che guida l'investimento.

Rubio ha detto al quotidiano La Republica che Block, come il secondo più grande fintech nel mondo, ha segnato una "pietra miliare molto grande" investendo nella sua azienda. "Non solo per la grandezza dell'azienda, ma anche perché è il primo investimento che fa in America Latina e lo fa in Colombia, in Movii", ha detto.

L'imprenditore ha anche sottolineato che il fatto che Block abbia investito nella sua azienda, la cui genesi risale al 2018, "convalida il nostro modello di business". "Crediamo fortemente nel permettere ai commercianti e agli utenti di ricevere ed effettuare pagamenti digitali", ha approssimato.

"Con i nostri nuovi partner e il loro investimento, continueremo la nostra missione di promuovere l'inclusione finanziaria in modo che chiunque in Colombia possa pagare ed essere pagato digitalmente" - Hernando Rubio, CEO e co-fondatore di MOVii.

Dove vanno le risorse?

Hernando Rubio ha chiarito che i fondi investiti da Block nella sua azienda saranno utilizzati, fondamentalmente, nella "crescita degli utenti di Movii". Ha sottolineato che almeno 2,2 milioni di colombiani sono già clienti del suo servizio.

"Ma la cosa più importante è avere utenti attivi, quindi quello che facciamo è lavorare per capire di cosa hanno bisogno per sviluppare servizi che siano utili a loro", ha detto.

Ha anche detto che l'investimento sarà utilizzato per sviluppare un servizio per comprare bitcoin. Sarà anche utilizzato per espandere altre iniziative legate alle criptovalute all'interno di Movii.

Rubio ha sostenuto che la sua azienda sta già raggiungendo molte imprese e ha detto che, attraverso l'applicazione, hanno incoraggiato l'uso di pagamenti mobili nel suo paese, dove questo tasso "è il più basso della regione".

Nel frattempo, Rubio ha detto che la sua azienda fa parte del test pilota di LaArenera, che viene effettuato dalla Sovrintendenza finanziaria della Colombia. Ha detto che, mano nella mano con questa iniziativa, "molte altre innovazioni verranno".

LaArenera, per chiarire, è un movimento che cerca di riunire le banche tradizionali colombiane con scambi e altre aziende dedicate al bitcoin, con l'intenzione di facilitare lo sviluppo e l'innovazione in quel paese.

Rubio ha detto che questo test "si è evoluto bene" e che, in questo quadro, hanno già avanzato il lavoro con due scambi di criptovaluta, come Panda Exchange e Bitpoint Latam, con cui è possibile effettuare operazioni di acquisto e vendita. "LaArenera è quello di capire il mondo dei beni digitali, è quello che il regolatore ha bisogno", ha detto.

Dorsey, concentrato sul bitcoin e l'ecosistema

L'investimento milionario di Dorsey nel portafoglio colombiano rafforza la narrazione che l'imprenditore ha un crescente interesse in bitcoin, qualcosa che si è intensificato dopo la sua partenza da Twitter e successivo rebranding della sua azienda.

Poco dopo aver lasciato il social network, ha seguito l'esempio di Facebook e ha rinominato la sua azienda Block, proprio con BTC, criptovalute e blockchain in mente.

E, come lui stesso ha detto, se non lavorasse a Twitter, si dedicherebbe completamente all'industria delle criptovalute. Lo ha fatto, e con l'investimento in America Latina, l'impressione sembra chiara: vuole espandere ulteriormente l'ecosistema bitcoin, che ha già fatto breccia in molti strati sociali ed economici.