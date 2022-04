Tornano a Pescara gli incontri formativi organizzati dall'UniversitÃ  D'Annunzio

Humangest, Agenzia per il Lavoro di SGB Humangest – gruppo italiano specializzato nei servizi di recruitment, formazione, gestione delle risorse umane e outsourcing – organizza, assieme al Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Pescara, la sesta edizione del ciclo di incontri formativi organizzati in vista del Career Day 2022.

I due appuntamenti, completamente gratuiti, coinvolgeranno gli studenti dell'Ud'A con l'obiettivo di avvicinarli al mondo del lavoro, fornendo loro consigli e spunti utili per una ricerca efficace e consapevole di un impiego: dalla corretta compilazione del curriculum vitae, all'utilizzo dei social come strumento a supporto della ricerca di un impiego.

Il primo incontro, dal titolo "Employability – Comunicazione e formazione per guardare al futuro", si svolgerà giovedì 21 aprile, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, presso l'Aula 31 del Dipartimento di Economia Aziendale e sarà tenuto da Matteo De Leonardis, Marketing Manager di SGB Humangest e da Simona Toschi, Responsabile Formazione e Sviluppo di SGB Humangest.

Il secondo incontro – che si terrà giovedì 5 maggio, negli stessi orari e nella stessa sede del precedente – si intitolerà "Dal curriculum al colloquio – Introdursi al mondo del lavoro" e sarà curato da Claudia Viglia, Responsabile Ricerca e Selezione Humangest - Direzione Operativa Centro Sud e da Roberta Zaccaria, Talent Acquisition Specialist di SGB Humangest.

Da sempre per Humangest è prioritario assistere gli studenti nella ricerca del loro primo impiego. Per questo, anche quest'anno è stata rinnovata la partnership con il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università "d'Annunzio", per condividere con gli studenti la decennale esperienza maturata in ambito HR e dar loro degli strumenti utili non solo a trovare un impiego, ma anche quello che più di altri risponda alle loro aspirazioni e alle loro esigenze.