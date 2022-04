Sorgenti del Pescara, la foto shock...se questa Ã¨ una riserva naturale!

E' una foto shock per chi ancora pensa che una riserva naturale regionale debba essere, nel 2022, un'oasi di pace e tranquillità, da visitare in punta di piedi per rispettare la fauna che proprio ora è in piena attività riproduttiva. Invece la Riserva delle Sorgenti del Pescara a Popoli (PE) è stata lasciata prendere d'assalto da migliaia di persone per la pasquetta, che hanno affollato all'inverosimile e in maniera del tutto caotica l'area pic-nic. Non è che un'area di una riserva destinata alla sosta sia una terra di nessuno in quanto le attività che vi si svolgono devono integrarsi con quelle di protezione e conservazione proprie di un'area protetta di limitate dimensioni.



Non a caso in altri post alcuni fruitori presenti descrivono la situazione letteralmente come una Woodstock, il mega-raduno musicale dove tutto era consentito. Soli pochi giorni fa, proprio a ridosso delle feste pasquali, in modo quantomeno poco tempestivo visto che si sa cosa può accadere a pasquetta, il direttore della Riserva, Pierlisa Di Felice, sulla stampa invitava a visitare la riserva, definita un "locus amoenus".





Le aree protette che sono esposte a queste forme di fruizione incontrollata si organizzano a dovere, ad esempio istituendo numeri chiusi e prenotazioni visto che, tra l'altro, ricevono finanziamenti dalla regione di decine di migliaia di euro per il loro funzionamento.