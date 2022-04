Giorno della Liberazione: firmata l'ordinanza per lo svolgimento del mercato in Via Pepe-Via Davalos

Nonostante il 25 aprile si celebri il Giorno della Liberazione il Sindaco di Pescara Carlo Masci ha firmato l'ordinanza, in via straordinaria, per lo svolgimento del mercato rionale di Via Davalos-Via Pepe (zona stadio Adriatico).

Il mercato sarà accessibile dalle ore 7:00 alle ore 14:00. Come spiegata nell'ordinanza, lo svolgimento dell'attività lavorativa durante il Giorno della Liberazione costituisce un’occasione aggiuntiva di erogazione del servizio sul territorio oltre che di presumibile interesse da parte della clientela locale ed occasionale.

CLICCA QUI PER LEGGERE L'ORDINANZA