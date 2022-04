Al FLA l'attore Carlo Gabardini presenterà il docufilm "Una storia comune: SanPa: io, noi, tutti"

In occasione della Giornata Mondiale del Libro 2022, che si terrà sabato 23 aprile alle ore 19:00 in Via Delle Caserme, 24 l'attore Carlo Gabardini sarà ospite del FLA (Festival di Libri e Altrecose) sarà intervistato dal direttore del Festival Vincenzo d'Aquino per spiegare le scelte narrative che hanno portato al successo il docufilm "Una storia comune: SanPa: io, noi, tutti" prodotto da Netflix, un documentario sulla comunità e sul suo fondatore, Vincenzo Muccioli.

Attraverso il suo libro, lo scrittore riporta all'attenzione del pubblico e dei giovani un luogo intriso di opinioni e pregiudizi, misteri, polemiche, episodi mai del tutto chiariti. L'ingresso alla manifestazione sarà libero.

Carlo Gagabrdini è uno scrittore, attore e conduttore radiofonico, noto al pubblico televisivo per aver interpretato per 5 stagioni il personaggio Olmo Ghesizzi nella sitcom “Camera Cafè”. Ha scritto spettacoli per Paolo Rossi, Sabina Guzzanti, Enrico Bertolino, Beppe Battiston. Nel 2015 pubblicò “Fossi in te io insisterei ” (Mondadori) e nel 2019 Churchill, il vizio della democrazia (Rizzoli).