Ryanair, nuovo collegamento per Memmingen

Con il nuovo collegamento per Memmingen di Ryanair, Abruzzo Airport è ancora più vicino alla Baviera, ma anche alla Svizzera. La città della Baviera del sud è a un’ora e 30 da Monaco, e a due ore e 20 da Zurigo. Il volo è effettuato il martedì alle 16.55 e il sabato alle 19.55. Con Ryanair Abruzzo Airport è connessa alla Germania anche con Dusseldorf. I voli sono operativi il lunedì alle 15.40, il martedì alle 9.30 e venerdì alle 9.45. Novità della summer 2022 è anche il secondo collegamento con il Regno Unito. Da quest’anno è operativo il volo per Manchester, il mercoledì alle 11.25 e la domenica alle 21.10.

Per Londra Stansted le frequenze settimanali sono cinque, ossia il lunedì alle 10.10, mercoledì alle 11.25, giovedì alle 11.15, venerdì alle 15.05, sabato alle 22.10 e domenica alle 18.10. Due le destinazioni per la Polonia: Cracovia è effettuato il lunedì alle 21.10 e il venerdì alle 21.35; e poi Varsavia il lunedì alle 6.45 e il giovedì alle 14.15. Per Malta, si vola il martedì alle 12.45, giovedì alle 20.10 e sabato alle 15.40. I collegamenti per Praga sono operati il lunedì alle 15.25 e il venerdì alle 8.15. Il volo per Barcellona Girona il mercoledì alle 6.25 e il sabato alle 15.25.

Bucarest è operativo il mercoledì alle 19.45 e domenica alle 9.50. Per Bruxelles Charleroi il martedì alle 9.40, mercoledì alle 11.05, giovedì alle 19.05, sabato alle 9.25 e domenica alle 9.55. In Italia con Ryanair si vola per Trapani il lunedì alle 20.25 e il giovedì alle 6.35; Alghero viene effettuato il martedì alle 20.45 e il sabato alle 6.05. Torino, lunedì alle 8.10, martedì alle 16.15 e venerdì alle 17.10. Milano Bergamo viene operato sette giorni su sette: lunedì alle 11.45, martedì alle 6.40 e alle 12.25, mercoledì alle 22.55, giovedì alle 9.55 e alle 23.05, venerdì alle 6.40 e alle 20.40, sabato alle 16.40, domenica alle 6.50 e alle 15.10.



Con Wizzair, i voli per Tirana vengono operati il lunedì alle 8.55, mercoledì alle 13.40, e venerdì alle 13.20 ma dal 5 luglio, le frequenze cambieranno il martedì, il giovedì e il sabato sempre alle 15.50.



Con Ita, sono due le frequenze giornaliere con Milano-Linate: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato alle 7.10, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica alle 15.50. Sono ripartiti i collegamenti con la Sicilia. Nell’ambito della stagione estiva, con Volotea, si vola per Catania, il lunedì alle 11.10 e il venerdì alle 20.25. Dal 31 maggio il martedì alle 8.05 e il venerdì alle 9.05. Sempre con Volotea dal 27 maggio, riprendono i collegamenti per Cagliari il martedì alle 11.50 e il venerdì alle 12.55.



In totale le destinazioni connesse sono 19.