Pianella Rosetana 2-1, punti importanti per i pescaresi

“Ottima gara in rimonta – continua il mister - veramente complessa visto che dopo un minuto abbiamo preso un rigore che poteva costarci caro. Certo, non è stato facile e la partita è stata in salita ma siamo stati bravi a restare mentalmente nel match specie nella ripresa quando siamo stati bravi a riprenderla e vincerla con merito. Una vittoria ancora più importante perché conquistata contro una squadra davvero organizzata alla quale faccio un plauso insieme al suo allenatore; una squadra che non merita la posizione in classifica. Tornando a noi, oltre all’orgoglio di cui ogni giorno mi riempiono i miei ragazzi – conclude - oggi un encomio ai miei due collaboratori: Mirco e Davide che, con i loro consigli hanno praticamente determinato il risultato e la vittoria finale”.