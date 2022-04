Poste Italiane: aVilla Celiera: presentato l'annullo filatelico per la Festa degli Alpini

È stato presentato ieri 25 aprile, in occasione della Festa degli Alpini a Villa Celiera e in concomitanza con il 150° anniversario della Fondazione del Corpo, l'annullo filatelico realizzato da Poste Italiane per celebrare la manifestazione.

All'evento, tra gli altri, hanno partecipato il presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo Lorenzo Sospiri, il consigliere della provincia di Pescara Gianni Chiacchia e il sindaco di Villa Celiera, Domenico Vespa. Per Poste Italiane, presenti il direttore provinciale Pio Violante e, in rappresentanza della struttura nazionale di Filatelia, Roberta Sarrantonio.

Il bozzetto dell'annullo riproduce uno scorcio dell'abitato di Villa Celiera con le montagne sullo sfondo e in primo piano un cappello alpino del 3° Reggimento Artiglieria da Montagna, risalente alla Seconda Guerra Mondiale.

Completano l'annullo le scritte «Festa degli Alpini 2022 nel 150° Fondazione Corpo» e «25.4.2022 – 65010 Villa Celiera (PE)»