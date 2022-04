Play-Off di Serie C: ecco quando si giocherÃ  Pescara-Carrarese

La Lega Pro ha diramato le date e orari delle prime gare dei play-off del campionato di Serie C dei tre Gironi A-B-C.

Il Pescara, che ha terminato il Girone B al quinto posto a causa del pareggio contro l'Imolese (2-2), il pari del Cesena a Siena (0-0) e la vittoria della Virtus Entella contro la Fermana (2-1) affronterà domenica primo maggio la Carrarese nel primo turno a gara secca.

In caso di parità dopo i 90' regolamentari si giocheranno i tempi supplementari senza i calci di rigore, ma passerà la squadra che si è piazzata al meglio in classifica. In questo caso il Pescara ha ben 2 risultati a favore, dato che i biancazzurri hanno chiuso al quinto posto mentre la squadra di Di Natale al decimo posto.

Il match si giocherà allo stadio Adriatico alle ore 16:00 e verrà tramessa in diretta su RaiSport.

LE GARE DEL PRIMO TURNO

GIRONE A

LECCO - PRO PATRIA Ore 14.30

PRO VERCELLI - PERGOLETTESE Ore 16.30

JUVENTUS U23 - PIACENZA Ore 17.30

GIRONE B

PESCARA - CARRARESE Ore 16.00 Diretta televisiva Rai Sport

ANCONA MATELICA - OLBIA Ore 18.00

GUBBIO - LUCCHESE Ore 17.30

GIRONE C

MONOPOLI - PICERNO Ore 17.30

VIRTUS FRANCAVILLA - MONTEROSI TUSCIA Ore 17.00

FOGGIA - TURRIS Ore 17.30