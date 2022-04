La Polizia di Stato effettua l'operazione "Stazioni Sicure" nelle regioni Marche, Umbria e Abruzzo

Continua l'operazione di controllo “Stazioni sicure” dirette dalla Polizia di Stato nelle stazioni delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo.

Secondo i primi dati sono state controllate ben 707 persone, 284 bagagli ispezionati, 45 stazioni interessate, 1 persona denunciata con 90 gli agenti impegnati. L'operazione è stata effettuata nella giornata di ieri dal Compartimento Polizia ferroviaria, coinvolgendo tutti tutti i presidi di Polizia ferroviaria dislocati nelle tre regioni di competenza territoriale.

Nel corso delle operazioni, la Polizia ferroviaria ha distribuito ai viaggiatori opuscoli informativi contenenti alcuni consigli per viaggiare in sicurezza, come, ad esempio, quello di non superare la linea gialla, non salire o scendere dal treno al di fuori del marciapiede, ascoltare i messaggi diffusi dagli altoparlanti.