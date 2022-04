Il Club Aquatico Pescara, club militante in Serie B, ha un nuovo allenatore: dopo le dimissioni rassegnate dal coach Bocchia a seguito della partita con l'Aquademia.

La dirigenza, in vista della gara contro la capolista Ischia Marine, ha affidato momentaneamente la guida tecnica a Marco D'Altrui. La società ha ringraziato coach Bocchia per quanto fatto negli ultimi due anni in cui ci ha portato fino ad un passo dalla serie A2.