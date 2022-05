Giro d'Italia: scuole chiuse a Montesilvano

Lunedì 17 maggio le scuole di Montesilvano resteranno chiuse. Il Sindaco Ottavio De Martinis ha firmato l'ordinanza per la tappa del Giro d'Italia, che avverrà lunedì 17 maggio per la tratta Pescara-Jesi per la decima tappa della carovana.

Come spiegato nell'ordinanza firmata dal Primo Cittadino "Considerato il rilevante impatto locale della manifestazione e, quindi, la conseguente necessità di garantire le imprescindibili condizioni di sicurezza per i residenti, per gli sportivi e i loro accompagnatori; Rilevato che per garantire le condizioni di sicurezza della competizione sportiva verrà disposta l’interdizione del transito veicolare lungo le strade interessate dal passaggio del Giro.

Considerato che la programmazione dei servizi di viabilità comporterà anche difficoltà per la circolazione stradale non investita direttamente dalla manifestazione e, in particolare, il flusso di entrata e uscita dei genitori e degli alunni frequentanti le scuole del territorio; Preso atto che dalla riunione del 04/05 indetta dalla Questura di Pescara è emersa la necessità di chiudere tutte le scuole del territorio al fine di diminuire sensibilmente la mobilità stradale e tutelare la pubblica incolumità limitando gli spostamenti di persone e veicoli sul territorio; Ritenuto dunque per motivi di incolumità pubblica e sicurezza urbana, di dover imporre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli asili nido pubblici e privati, insistenti sul territorio comunale."