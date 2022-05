Ferro di Cavallo: il Consiglio Comunale approva la delibera per la demolizione

E' stato approvato dal Consiglio Comunale la delibera per la demolizione, in tempi brevi, del Ferro di Cavallo in Via Tavo, divenuto uno dei luoghi di violenza e spaccio di droga.

La delibera numero 60 è stata approvata con 18 voti favorevoli e 7 contrari. Il progetto Ater, con demolizione del Ferro di Cavallo e costruzione di 56 appartamenti, è stato elaborato in deroga la normativa vigente con l’adozione di una variante alle previsioni dello strumento urbanistico vigente, il tutto per la costruzione di due nuovi fabbricati posti ortogonalmente rispetto alla direttrice di via Tavo. Questi intervento costeranno ben 7,8 milioni di euro.