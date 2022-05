Giro d'Italia: dopo Montesilvano anche Pescara chiude le scuole

Dopo Montesilvano anche la città di Pescara chiuderà le scuole per il passaggio del Giro d'Italia, in programma martedì 17 maggio per la decima tappa che riguarderà la città adriatica fino a Jesi, nelle Marche.

La decisione è stata presa questa mattina dopo un incontro tra il Sindaco Masci, l'Assessore alla Pubblica Istruzione Gianni Santilli con i dirigenti scolastici degli Istituti pubblici e e parificati.

Presente anche il Presidente della Commissione Petrelli che ha concordato la sospensione delle attività scolastiche nelle scuole medie di 1° e 2° grado della città per la giornata di martedì 17 maggio; la stessa decisione interesserà anche le scuole dell’Infanzia e Primaria di Borgo Marino, via del Concilio, via Milano e Viale Regina Elena (scuola “Illuminati”).