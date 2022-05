Giro d'Italia: tutto quello che c'è da sapere sulla viabilità

Domani sarà giorno di riposo per i ciclisti del Giro d'Italia poi, martedì 17 maggio, la tratta Pescara-Jesi.

Oltre le scuole chiuse per le medie di primo e secondo grado, le attività scolastiche saranno sospese anche per le scuole dell’Infanzia e Primaria di Borgo Marino, via del Concilio, via Milano e Viale Regina Elena (scuola “Illuminati”). Il Comune di Pescara ha istituto i divieti di sosta e fermata per consentire la circolazione della carovana rosa in maniera sicura:

DA LUNEDI' 16 MAGGIO

DIVIETO DI TRANSITO, DI SOSTA E DI FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 6:00 ALLE ORE 24:00 DEL GIORNO 16 MAGGIO 2022 su Piazza 1° Maggio sia sull'intera area a parcheggio adiacente la Chiesa S. Pietro Apostolo, che sui posti auto esistenti sulla corsia lato sud della piazza medesima, Via Gramsci (tra Piazza 1° Maggio e Via Galilei)

DIVIETO DI TRANSITO, DI SOSTA E DI FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 6:00 DEL GIORNO 16 MAGGIO 2022 FINO ALLE ORE 18:00 DEL 17 MAGGIO 2022 su: Via Nicola Fabrizi (tra Piazza della Rinascita e Via Galilei), Viale Regina Margherita (tra Via De Amicis e Piazza della Rinascita);

DIVIETO DI TRANSITO, DI SOSTA E DI FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 5:00 ALLE ORE 18:00 DEL 17 MAGGIO 2022 su: Via Regina Elena, (tra Piazza della Rinascita e Via Mazzini), Piazza 1° Maggio (intera area e parcheggio adiacente la Chiesa S. Pietro Apostolo e parcheggi esistenti sulla corsia lato sud), Corso Umberto I° (tra Piazza 1° Maggio e Piazza della Rinascita);

DIVIETO DI TRANSITO, DI SOSTA E DI FERMATA, DALLE ORE 5:00 DEL GIORNO 16 MAGGIO FINO ALLE ORE 14:00 DEL GIORNO 17 MAGGIO 2022 su parte dell’Area di Risulta della vecchia stazione Ferroviaria;

DIVIETO DI TRANSITO, DI SOSTA E DI FERMATA, DALLE ORE 6:00 DEL GIORNO 16 MAGGIO FINO ALLE ORE 18 DEL GIORNO 17 MAGGIO 2022 sul tratto di Corso Umberto I° compreso tra Piazza Delle Rinascita e Corso Vittorio Emanuele.

MARTEDI’ 17 MAGGIO

DIVIETO DI SOSTA E FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA, DALLE ORE 05:00 DEL GIORNO 17 MAGGIO FINO ALLE ORE 14:00 DEL GIORNO 17 MAGGIO (e comunque fino a cessate esigenze) su:

Via Nicola Fabrizi, Via Venezia, Corso Vittorio Emanuele (tra Via Venezia e Via Duca D’Aosta), Piazza Duca D’Aosta (fino all’intersezione con Via Paolucci), Via Paolucci, Lungomare Matteotti, Viale della Riviera Nord (da Piazza 1° Maggio fino al confine con il Comune di Montesilvano).

DIVIETO DI TRANSITO, DALLE ORE 9:00 FINO ALLE ORE 14:00 DEL GIORNO 17 MAGGIO (e comunque fino a cessate esigenze) su:

Via Nicola Fabrizi, Via Venezia, Corso Vittorio Emanuele (tra Via Venezia e Via Duca D’Aosta), Piazza Duca D’Aosta (fino all’intersezione con Via Paolucci), Via Paolucci, Lungomare Matteotti, Viale della Riviera Nord (da Piazza 1° Maggio fino al confine con il Comune di Montesilvano).

Ponte di collegamento tra l’asse attrezzato e Piazza Italia e sulle rampe d’ingresso e di uscita della SS16 dir. C (asse attrezzato) su Piazza Italia.

Via Solferino (tra Viale Kennedy e Via della Riviera), Via Zara (tra Viale Kennedy e Via della Riviera), Via Berardinucci (tra Viale Kennedy e Via della Riviera), Via Ragazzi del 99, Via Sabucchi (tra Via Regina Elena e Via della Riviera), Via Leopoldo Muzii (tra Via Regina Elena e Via della Riviera), Via Clemente De Cesaris, Corso Umberto I, Via Roma, Via Umbria, Via Trieste (tra Via Milano e Via Nicola Fabrizi), Via Genova, Via Firenze (tra Via Genova e Via Ravenna), Via Campania, Via Palermo, Via Lucania, Corso Vittorio Emanuele II (tra Via Ancona e Via Venezia), Via Caduta del Forte, Ponte Risorgimento, sul ponte di collegamento tra l’asse attrezzato e Piazza Italia e sulle rampe d’ingresso e di uscita dalla SS16 dir. C (asse attrezzato) su Piazza Italia.

DIVIETO DI TRANSITO, DI SOSTA E DI FERMATA, DALLE ORE 05:00 ALLE ORE 15:00 DEL GIORNO 17 MAGGIO su: Via Galilei (tra Via Carducci e Via Gramsci), Via Parini (tra Via Carducci e Via Nicola Fabrizi), Via Gramsci, Via Carducci.