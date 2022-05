Lo chef Hirohiko Shoda amante degli arrosticini

Gli arrosticini si sanno sono un piatto culinario e rappresentativo delle nostra Regione, a tal punto da far perdere la testa anche ai noti personaggi della televisione o dello sport, come l'ex capitano dell'Inter Javier Zanetti ma anche personaggi della cucina come il noto chef stellato ed ex giudice del programma Masterchef Bruno Barbieri e lo chef giapponese Hirohiko Shoda.

Hirohiko Shoda nasce a Nara, in Giappone, nel 1977. Sin da ragazzo studia la cucina italiana per poi fare il suo ingresso nell’alta ristorazione di questo settore come capo chef di numerosi locali. Nel 2006 si trasferisce in Italia e lavora per otto anni con Massimiliano Alajmo presso il suo ristorante stellato, Le Calandre. Interessato alla didattica, è autore, conduttore e protagonista del programma Ciao, sono Hiro, in onda su Sky-Gambero Rosso Channel; partecipa regolarmente alla Prova del Cuoco e a GEO. Dal 2019 è ambasciatore della cucina giapponese in Italia.

Proprio oggi Hirohiko Shoda ha pubblicato un post sulla propria pagina Facebook che lo ritrae con degli arrosticini, scrivendo: “ARROSTICINI, che bontà! Ne voglio mille! Buona domenica e buon pranzo a tutti. Per i puristi: gli arrosticini della foto sono made in Abruzzo e cucinati da abruzzesi, in attesa di tornare in Abruzzo...e PER NON DIMENTICARE: https://fb.watch/d0EkVAgEaB/”