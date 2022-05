Al Teatro Circus il trentennale delle Stragi di Capaci e Via D'Amelio

Lunedì 23 maggio ricorreranno i 30 anni dalle stragi di Capaci e Via D'Amelio, dove morino i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Pescara sarà una della quattro piazze italiane (con servizi della RAI) che ospiteranno iniziative per ricordare il trentennale. Lunedì, alle ore 10:00 presso il teatro Circus, si celebrerà il ricordo dei due magistrati assassinati dalla Mafia.

La cerimonia, promossa dal Premio Borsellino, in collaborazione con il Comune di Pescara, l’associazione nazionale magistrati e Scuola Zoo. Nei giorni scorsi, presso Palazzo di Città, si è tenuta una conferenza cui hanno partecipato numerosi studenti degli istituti comprensivi della città, accompagnati dai loro insegnanti.

Queste le parole di Leo Nodari del Premio Borsellino: “I giovani incontreranno a Pescara lo Stato , Falcone e Borsellino erano i rappresentanti dello Stato. A questa manifestazione saranno presenti il Sindaco, il Prefetto, Questore, il Capitano dei Carabinieri, la Guardia di Finanza ed i dirigenti degli Istituti Comprensivi di Pescara. Tutti insieme con Roberto Sparagna, il Procuratore più scortato d'Italia e l'uomo che ha sconfitto l'Ndrangheta, Piergiorgio Morosini, il Procuratore che arrestò Riina e Provenzano ma anche la Dottoressa Francabandera, la Dottoressa D'Avolio, la Dottoressa Valentina D'Agostino. Insieme, qui a Pescara, 5 procuratori per dire ”No alla Mafia" in una città dove purtroppo la Mafia c'è e bisogna frenarla."

Maria Rita Carota, Assessore alla Cultura del Comune di Pescara: “I ragazzi hanno un compito molto importante per affermare il principio di legalità. I ragazzi sono coinvolti dall'organizzazione del premio Borsellino per dare il loro contributo ad affermare legalità, giustizia e diventare sentinelle per cercare di sconfiggere ogni Mafia.”

23 MAGGIO 2022

Pescara, Teatro Circus H 10:00

SALUTI

Carlo Masci-Sindaco di Pescara

Giancarlo Di Vincenzo-Prefetto di Pescara

Luigi Liguori-Questore di Pescara

Roberta D'Avolio-Presidente ANM Abruzzo

Daniela Morgione-Dirigente Scolastica

Maria Concetta Falivene-Garante Adolescenza Abruzzo

INTERVENGONO

Fabrizia Francabandera-Presidente della Corte d'Appello L'Aquila

Valentina D'Agostino-Procuratore Aggiunto Ancona

Roberto Sparagna-Sostituto Procuratore DNA

Piergiorgio Morosini-Sostituto Procuratore Corte di Cassazione

Antonio Caputo-Comandante Guardia di Finanza di Pescara

Luigi Savina-Prefetto-Presidente del Premio Borsellino