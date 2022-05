L'artista abruzzese Mirco Salerni finalista dell'Arezzo Wawe Abruzzo

L'artista abruzzese Mirco Salerni è in finale dell'Arezzo Wawe Abruzzo. Il cantante continua la sua corsa verso il successo, dopo la vittoria del premio CITTÀ DI MILANO all'interno del contest nazionale ROCK TARGATO ITALIA con il singolo “SCIVOLERAI LEGGERA”.

Ora è la volta del famigerato Arezzo Wave, con il singolo "CI STA" uscito a febbraio, regala ai suoi fan l'emozione di giocarsela per rappresentare l'Abruzzo alla finalissima nazionale del festival.

"E con orgoglio e soddisfazione che annuncio a tutti il mio passaggio alla finale regionale di Arezzo Wave Abruzzo-afferma Salerni- sono anni che ci provo e questa volta ci sono riuscito, il mio singolo "CI STA" mi ha portato fortuna e spero di vincerla perché ho tanta voglia di andare a rappresentare l'Abruzzo alla finalissima di Arezzo Wave.

Per adesso voglio ringraziare gli addetti alla manifestazione per avermi dato questa possibilità e aver creduto in me, ovviamente ringrazio le "NOTE SUONATE" nel mio singolo, rispettivamente quelle di Nico Sboro (batteria) DIEGO DE LUCA (chitarra) Zelindo Di Giulio (basso) Giorgia Salerni e Irene Montinari (cori).

Grazie anche a tutti gli amici che credono in me e contribuiscono fisicamente e costantemente al mio cammino professionale dandomi le motivazioni necessarie e tanta autostima…vi voglio bene CONDIVIDETE E INCROCIATE LE DITA PER ME."