Assicurazione moto: quali fattori incidono sul preventivo?

Assicurare la moto non è un optional: la Responsabilità Civile è una copertura obbligatoria per legge e dunque per poter circolare è necessario provvedere con la stipula di una polizza. Per evitare di spendere più del dovuto però può rivelarsi utile conoscere i fattori che incidono maggiormente sulla determinazione del premio. Sono infatti diversi i dettagli che fanno la differenza da questo punto di vista e prestando una certa attenzione è possibile riuscire a risparmiare. Vediamo dunque insieme quali sono i fattori che vengono presi in considerazione dalle compagnie assicurative nel momento in cui viene calcolato il premio per la polizza moto.

Caratteristiche dell’intestatario della polizza

Quando si richiede un preventivo per l’assicurazione moto è necessario prima di tutto comunicare alla compagnia una serie di informazioni che riguardano nello specifico l’intestatario. Alcuni di questi dati hanno una grande importanza, in quanto incidono sulla determinazione del premio e dunque sul prezzo finale che si andrà a pagare per assicurare la moto. Parliamo ad esempio dell’età dell’intestatario, che se particolarmente giovane rischia di spendere di più per il semplice fatto che il rischio di sinistri aumenta se alla guida ci sono persone meno esperte. Ad incidere sul premio è anche la città di residenza del titolare della polizza, perché in alcune zone d’Italia il numero di sinistri è superiore e di conseguenza si è costretti a pagare di più.

Quelli che abbiamo appena visto sono aspetti sui quali non è possibile intervenire, ma è bene sapere che anche l’attestato di rischio incide notevolmente sul premio e questo può essere ereditato da un componente del nucleo familiare. In tal caso dunque è possibile risparmiare.

Caratteristiche della moto da assicurare

Ad incidere sul premio sono anche le caratteristiche della moto da assicurare, dunque coloro che non hanno ancora acquistato il mezzo e sono indecisi tra vari modelli possono calcolare il preventivo prima della scelta, in modo da capire quanto andrebbero a spendere a seconda della moto che acquisteranno. La data di immatricolazione, la cilindrata, i cavalli, l’alimentazione e la presenza di un eventuale antifurto sono tutti dettagli che contribuiscono a determinare il premio e che dunque non andrebbero mai sottovalutati.

In generale, possiamo dire che più una moto è potente e maggiore sarà la cifra da pagare per assicurarla. La presenza dell’antifurto invece può far abbassare il premio, dunque è un elemento positivo.

Tipologia di polizza e garanzie accessorie

Naturalmente poi, ad incidere sul premio dell’assicurazione moto sono la sua stessa tipologia e le varie garanzie accessorie che si decidono di includere nel pacchetto. Come abbiamo già precisato infatti, solo la Responsabilità Civile è obbligatoria per circolare, mentre le altre coperture sono facoltative. Alcune tuttavia risultano decisamente importanti e utili, per ottenere una maggiore tutela ed evitare di trovarsi a sostenere spese ingenti in caso di furto ad esempio, ma anche di sinistro.

Per quanto riguarda invece la tipologia di polizza, quella sospendibile può rivelarsi un’ottima opzione per coloro che usano la moto solo in estate ma conviene comunque calcolare il preventivo e fare dei confronti perché non sempre è vantaggiosa.