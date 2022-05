Pescara Basket, al via le semifinali del campionato di Serie C Gold

Il campionato di Serie C Gold entra sempre più nel vivo, con le semifinali che scatteranno nel week end in arrivo: la Pescara Basket, dopo aver superato in tre partite la Robur Osimo, se la vedrà con il Magic Basket Chieti, che come noto ha eliminato con un secco e meritato 2-0 il Bramante Pesaro, testa di serie numero uno del girone Marche-Umbria ed una delle principali candidate alla vittoria finale.

La squadra di coach Gianpaolo Ambrico, dopo il quarto posto raggiunto nel girone Abruzzo-Molise, ha eliminato alla bella la Virtus Assisi nel primo turno e, come già ribadito, il Bramante Pesaro nei quarti di finale, sbancando il terreno di gioco marchigiano in gara 1 e passando in volata tra le mura amiche, viaggiando, nelle cinque gare di play off disputate, alla media di 86,0 punti realizzati e 79,0 subiti. A partire dalla rincorsa tra la fine della regular season e la fase ad orologio la compagine teatine si è presente come una delle formazioni più in forma e temibili di tutto il campionato, ribadendolo con i fatti in questi play off.

Trascinatori dei nero-verdi sono sicuramente il cannoniere lituano Darius Stonkus, miglior realizzatore della squadra con 19,2 punti di media nei play off, il lungo spagnolo Eduardo Perez Gonzalez, che ne aggiunge 16,0, e gli esperti Fabrizio Gialloreto (15,2) e Franco Migliori (13,6), i quali non hanno di certo bisogno di presentazioni. A completare il quintetto base, con Migliori sesto uomo di lusso, ci sono il playmaker Alessandro Alba (4,4) ed il pivot Simone Bergamo (8,6), mentre dalla panchina escono l'esterno Luca Quinzi (4,0) ed il lungo Tommaso Contini (4,4), con i giovani Stivaletta, Scanzano, Festa e Carlone a completare l'organico.

In campionato una vittoria per parte, con i biancazzurri che si imposero tra le mura amiche con il punteggio di 80-72, mentre la compagine teatina ebbe la meglio al Palasport di Piana Vincolato per 85-71.

Palla a due, al Pala Be One di Via Elettra a Pescara, domenica 22 Maggio alle ore 19.00. Arbitreranno i signori Esposito Alessandro di San Benedetto del Tronto (AP) e Renga Mauro di Folignano (AP).