Da Pescara ad Helsinki

Il conservatorio “Luisa D'Annunzio " da sempre fulcro di novità musicali nutrite da grandi figure professionali quali l'esimio professore e compositore Angelo Valori.

Quest'anno grazie a Valori alcuni studenti hanno potuto prendere il volo per Helsinki (Finlandia) per partecipare al progetto “House of Europe”.

Nello specifico Alisia Jalsy allieva in composizione al corso di Valori, nota per aver partecipato al famoso talent IGT 2017, ad Helsinki ha potuto incontrare e lavorare con molti musicisti ma con Erreanderre, allievo del conservatorio VMI-Vienna è nata una collaborazione musicale non di poco conto.

Vertigine nasce ispirata da Alisia che durante il processo di scrittura/produzione ha un attacco di labirintite che ironicamente diventa poi il fulcro del brano. Da un malessere fisico Vertigine diventa una canzone sulla sensazione di vorticare e di perdere l'equilibrio e lasciarsi indietro tutto per trovare un punto fermo da cui ripartire.

Alisia scrive il testo ed entrambi collaborano su tutti gli aspetti del brano. L'artista colora le note con il suo particolare timbro ed Erreanderre mixa le sue chitarre con sonorità pop elettroniche ma in una chiave diversa e moderna per una canzone indie pop fresca con influenze dance nascoste.

Per quanto riguarda il master del brano si ringrazia Raouf Farajzadeh (Masterrraouf) dello studio 1987production.

Vertigine è su tutte le piattaforme digitali