Aeroporto Internazionale: presentato il Ryanair da Abruzzo Airport con nuovi voli da Pescara

L'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo avrà 15 nuove rotte con una frequenza complessiva di 100 voli settimanali, 20 in più rispetto al pre-pandemia. Nella giornata di ieri è stato presentato il Ryanair da Abruzzo Airport,

La compagnia irlandese, in vista dell'estate 2022 ha aggiunto due destinazioni, ovvero Manchester e che porta così a due collegamenti con il Regno Unito, affiancando la storica destinazione di Londra Stansted; e la rotta per Memmingen, in Germania che conta anche Dusseldorf. Secondo Ryanair l’aeromobile basato a Pescara rappresenta un investimento di 100 milioni di dollari, migliorando significativamente la connettività nazionale e internazionale dell’Abruzzo.

Con 15 destinazioni su 19 totali che conta l'Aeroporto abruzzese, la compagnia irlandese copre l'80% dei collegamenti e dei flussi passeggeri che transitano per lo scalo. Nel mese di aprile l flusso di passeggeri è stato pari a 66.823 persone, superando il dato registrato ad aprile 2019, quando i passeggeri erano stati 66.370.

Entrando nello specifico Milano Bergamo conta 14 frequenze settimanali; Londra conta 6 frequenze; 5 per Bruxelles Charleroi, tre per Dusseldorf, Torino e Malta; 2 frequenze per Bucarest, Girona, Alghero, Trapani, Praga, Manchester, Memminge, Varsavia, e Cracovia.

Per quanto riguarda il programma voli, Milano Bergamo viene effettuato ogni giorno; Bucarest mercoledì e domenica; Barcellona Girona mercoledì e sabato; Alghero martedì e sabato; Trapani lunedì e giovedì; Praga lunedì e venerdì, Dusseldorf lunedì, martedì e venerdì; Manchester mercoledì e domenica; Torino lunedì, martedì e venerdì; Bruxelles Charleroi martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica; Memmingen, martedì e sabato; Varsavia lunedì e giovedì; Londra Stansted lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabaato e domenica; Malta martedì, giovedì e sabato; Cracovia, lunedì e venerdì.