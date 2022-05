Al via le domande per il trasporto pubblico scolastico. Ecco per quali scuole

Dal 26 maggio si potranno presentare le domande per l'iscrizione al trasporto pubblico per l'anno scolastico 2022-23. La richiesta dovrà essere inoltrata entro e non oltre le ore 13:00 del 29 luglio. Gli istituti di Pescara che aderiranno al trasporto pubblico sono le seguenti:

- I.C. Pescara 1 – Primaria “G. Rodari”

- I.C. Pescara 1 – Primaria “G. Rodari”-c/o Media U. Foscolo

- I.C. Pescara 1 – Primaria “Fontanelle”

- I.C. Pescara 1 – Primaria “Don Milani”

- I.C. Pescara 1 – Secondaria di Primo Grado “U. Foscolo”

-I.C Pescara 7 - Primaria “Raffaele La Porta”

-I.C Pescara 9 - Primaria “Colli”- Largo Madonna

-I.C Pescara9 - Primaria “Colli”- c/o Media Virgilio

DESTINATARI AL SERVIZIO

I cittadini che potranno usufruire di questo servizio sono gli alunni del Comune di Pescara, che abitano in zone non servite o non adeguatamente servite dei mezzi di servizio pubblico o con difficoltà di ordine oggettivo per il raggiungimento delle sedi scolastiche.

Si considerano, ai fini del presente regolamento, non adeguatamente servite le zone in cui le corse previste dai mezzi pubblici nelle fasce orarie di ingresso e di uscita da scuola, hanno una frequenza superiore ai 20 minuti.

Gli alunni dovranno essere domiciliati ad una distanza non inferiore ai 1000 metri dalla scuola di competenza oppure della scuola prescelta. Il servizio eccezionalmente può essere fornito anche agli alunni che frequentano una scuola diversa da quella di competenza a condizione:

-che siano state evase tutte le domande riferite a scuole di competenza;

-che ciò non comporti modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero di mezzi a disposizione, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuove fermate. disfunzioni e/o ritardi negli orari prestabiliti.

COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere compilate da un genitore oppure da un esercente di patria potestà, utilizzando la modulistica (ALLEGATO A-ALLEGATO B) reperibile sul sito ufficiale del Comune di Pescara, alla voce news e nella sezione “Sevizio al Cittadino-Studiare-Servizio Ristorazione e Trasporto Scolastico” presso l'URP del Comune di Pescara. Alla domanda dovranno essere allegate 2 foto formato tessera del bambino.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Il modello per la domanda di iscrizione, con contestuale richiesta di esenzione o riduzione della tariffa, può essere presentata in una delle seguenti modalità:

-Presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Pescara- Piazza Italia n°6:

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: da lunedì al venerdì ore 9:00-13:00; martedì e giovedì ore 15:00-17:00

-A mezzo posta con Raccomandata A/R (farà fede il timbro postale di invio);

-Tramite PEC all'indirizzo: protocollo@comune.pescara.it , in tal caso le foto tessera dovranno essere consegnate all'Ufficio Trasporto Pubblico scolastico in Piazza Duca D'Aosta n°3.

L'AVVISO PUBBLICO

ALLEGATO A

ALLEGATO B