Referendum 12 giugno: orari e date per ritirare la Tessera Elettorale

In occasione del referendum sulla Giustizia che si terrà domenica 12 giugno dalle ore 7:00 alle 23:00, sarà possibile ritirare la Tessera Elettorale recandosi presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Pescara situato in Piazza Duca D’Aosta n. 15 Palazzo Ex INPS, al piano terra, nei seguenti giorni e orari:

LUNEDI' 6 GIUGNO: 8:30-12:30/14:30-17:30

MARTEDI' 7 GIUGNO: 8:30-12:30/15:30-17:00

MERCOLEDI' 8 GIUGNO: 8:30 – 12:30/14:30-17:30

GIOVEDI' 9 GIUGNO: 8:30-12:30/15:30-17:00

VENERDI' 10 GIUGNO: 9:00-18:00

SABATO 11 GIUGNO: 9:00-18:00

DOMENICA 12 GIUGNO: 7:00-23:00