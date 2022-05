Città Sant'Angelo, chiuso il Centro Vaccinale Village Outlet

Il Centro Vaccinale Outlet di Città Sant'Angelo dedicato alle somministrazioni dei vaccini anti-Covid oggi, martedì 31 maggio, ha svolto il suo ultimo giorno di lavoro a causa della costante riduzione delle vaccinazioni nella Provincia di Pescara

a Direzione Strategica della ASL di Pescara ed il dr. Rossano Di Luzio, Responsabile della Campagna Vaccinale anti-Covid, hanno inviato un messaggio di ringraziamento alla Proprietà, alla Direzione e a tutto lo Staff “per avere ospitato l’Hub Vaccinale dell’Area Metropolitana di Pescara, contribuendo a questa fondamentale attività di Sanità Pubblica, nel contrastare l’evento pandemico con oltre 105.000 somministrazioni di vaccini”.

A Pescara resteranno attivi il Centro Vaccinale ex Lidl di Via Colle Renazzo 11/5, il Baby di via Paolini, il Centro Vaccinale di Penne, con Contrada Campetto, ed il Centro Vaccinale di Scafa, Area ex cementificio.