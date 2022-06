Festa della Repubblica, la Fanfara dei Bersaglieri svolgerà un concerto itinerante

In occasione del 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, la Fanfara dei Bersaglieri in congedo “La Dannunziana” svolgerà ben 3 concerti in diverse piazze di Pescara, tutte nel pomeriggio.

Si comincerà alle ore 17:30 presso San Silvestro, la frazione di Pescara, dove i bersaglieri si metteranno in piazza di fronte la Chiesa. Successivamente, alle ore 18:30, i Bersaglieri i sposteranno in Via Caduti del Mare per poi concludere, alle ore 19:30, presso Largo Madonna.

2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA PESCARA

CONCERTO FANFARA DEI BERSAGLIERI IN CONGEDO “LA DANNUNZIANA”

