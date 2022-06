Montesilvano, a Colle Della Vecchia si pensa alle telecamere

MONTESILVANO. Petardi e rischio di incendi a Colle Della Vecchia.

È questa la situazione che si registra in questa zona di Montesilvano dove, nella giornata di venerdì, in due diverse occasioni, intorno alle 13 e alle 2 di notte, i cittadini hanno segnalato la presenza di forti boati generati dallo scoppio di due grossi petardi in prossimità della cima del Colle.

Segnalazioni che trovano spazio anche nella pagina Facebook del consigliere comunale delegato alla sicurezza Marco Aurelio Forconi, il quale, in queste ore, aveva avanzato la proposta dell’installazione di telecamere nella zona interessata.

“Ringrazio i cittadini per le segnalazioni. – commenta lo stesso Forconi - Sarà monitorata con maggiore attenzione quella zona così da scongiurare nuovi possibili incendi. Non escludiamo di ricorrere all’installazione di una o più telecamere in zona appena possibile. È sempre consigliabile segnalare alla polizia locale (operativa fino a mezzanotte) e ai Carabinieri movimenti sospetti di macchine e persone”

Conclude così lo stesso Forconi che chiede quindi ai cittadini di stare attenti a qualsiasi caso ambiguo.