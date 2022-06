A25: riaperta in poche ore la rampa di interconnessione con la A14 in direzione Ancona dopo incidente

È stata riaperta alle 18:00 di ieri pomeriggio la rampa dello Svincolo di interconnessione che consente ai veicoli provenienti dalla A25 di immettersi sulla A14 in direzione Ancona. La rampa era stata chiusa dopo che, poco prima delle 8 di questa mattina, un tir che trasportava bancali destinati al mercato ortofrutticolo locale ha impattato a forte velocità contro la barriera new jersey, distruggendola, e precipitando nella scarpata sottostante. Immediato l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato il conducente, ferito ma fortunatamente cosciente, all’ospedale di Pescara. Un incidente che avrebbe potuto facilmente avere un esito infausto e che probabilmente è stato causato da un malore improvviso o da una distrazione.

Strada dei Parchi si è immediatamente attivata per consentire l’arrivo dell’elisoccorso e per provvedere al ripristino della barriera in calcestruzzo, che è stato necessario trasportare e sostituire per una lunghezza di circa 30 metri. Un’operazione completata in sole 5 ore, consentendo di riaprire uno svincolo fondamentale per la viabilità tra la principale direttrice ovest-est del Centro Italia e la dorsale costiera adriatica. Il traffico infatti è stato deviato temporaneamente sull’asse attrezzato di Chieti-Pescara e, se non si fosse intervenuti con tempestività, avrebbe certo avuto gravi ripercussioni sulla viabilità locale.