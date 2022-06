Al via domani gli Esami di MaturitÃ  per 10.916 studenti abruzzesi

Saranno 10.916 (3040 a Pescara) gli studenti abruzzesi che domani inizieranno gli esami di Maturità. Tornerà la prova scritta, non effettuata in questi due anni di pandemia per evitare assembramenti per dare spazio ad un maxi-orale.

La prima prova consisterà nel tema di italiano, composto da ben 7 tracce ministeriali nel quale gli studenti potranno scegliere in base alle proprie conoscenze. La prova durerà 6 ore e varrà 15 crediti. Gli studenti potranno scegliere tra:

2 tracce di analisi del testo;

2 tracce per il tema di attualità;

3 tracce per il testo argomentativo.

La seconda prova sarà molto differente, dato che saranno materie d'indirizzo. Anche questa prova varrà ben 15 crediti. L'ultima prova sarà quella orale, si partirà da un'analisi del materiale scelto dalla commissione: sarà un testo, un documento, un’esperienza, un progetto o un problema. Il colloquio orale varrà ben 20 crediti.