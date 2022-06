A Montesilvano grosso petardo fatto brillare in spiaggia.

MONTESILVANO. Grosso petardo rinvenuto sul lungomare.

È quanto avvenuto nella serata di ieri dove, nei pressi di Corso Umberto I, è stato ritrovato l'ordigno fatto successivamente brillare in spiaggia, poco prima della mezzanotte, dagli artificieri dei carabinieri intervenuti sul posto.

La stessa riviera era stata momentaneamente bloccata per mettere in sicurezza la zona e allo stesso tempo consentire le operazioni militari. Si sta tutt'ora continuando ad indagare per scoprire chi possa aver messo lo stesso petardo in questa zona della città.

Per commentare l'accaduto è intervenuto anche il consigliere comunale delegato alla sicurezza Marco Aurelio Forconi, lo stesso che ha seguito le operazioni: