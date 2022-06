Pescara: a partire da sabato 25 giugno saranno attive le nuove "Navette del Mare"

Partirà sabato prossimo la nuova “Navetta del Mare” gestito da Tua in aggiunta alle normali corse ordinarie. Sarà effettuato con mezzi elettrici, a zero emissioni, lungo due distinti tracciati ad anello che copriranno la zona centrale e quella della Riviera Sud. La delibera è stata approvata questa mattina dalla giunta comunale.

La navetta sarà attiva nel week-end, ovvero sabato, domenica e anche il 15 agosto, nel periodo compreso tra il 25 giugno e il 28 agosto, con corse in partenza ogni 30 minuti, dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00. Ecco i due percorsi partiranno rispettivamente dal piazzale dell'area di risulta (Zona Nord) e dello Stadio Adriatico (Zona Sud):

ZONA NORD: Piazza S. Cuore – Corso Umberto I – Via Nicola Fabrizi – Via Tassoni – Lungomare G. Matteotti – Viale della Riviera – Rotonda Le Naiadi – Viale della Riviera – Lungomare Matteotti – Via Galilei – Via Nicola Fabrizi – Via Ravenna – Corso V. Emanuele – Piazza Sacro Cuore.

ZONA SUD: Piazzale Antistadio (fronte ingresso Tribuna Maiella) – Via Pepe – Lungomare C. Colombo (direzione Nord) – Rotatoria Via Vespucci – Lungomare C. Colombo (direzione sud) – Via Figlia di Iorio – Via Luisa D’Annunzio – Piazza Le Laudi – Viale Primo Vere – Via Celommi – Rotatoria Via Nazionale Adriatica sud – Via Celommi – Viale Primo Vere – Via De Nardis – Lungomare Cristoforo Colombo (direzione Nord) – Rotatoria Via Vespucci – Lungomare Cristoforo Colombo (direzione Sud) – Via Pepe – Piazzale Antistadio (fronte ingresso Tribuna Maiella).